أخبار مصرية

سلطان البهرة: أشكر مصر رئيسا وحكومة وشعبا على منحى فرصة تطوير مسجد...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 09:31 صباحاً - تحدث مفصل سيف الدين سلطان البهرة، من مسجد السيدة زينب بعد أعمال التطوير، قائلا: "نحن في مقام السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء ابنة رسول الله.. أشكر جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب أن أجازت لي تجديد وتطوير مقام السيدة زينب.

وأضاف خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي: "السيدة زينب لها مقام كبير في قلوب المسلمين عامة والمصريين خاصة.. وهي التي شهدت في كربلاء ذبح أخيها سيد الشهداء الإمام الحسين.. واختارت أرض مصر سكنا وأخبرت بفضل مصر ودعت لأهلها: "يا أهل مصر، نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، جعل الله لكم من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً".

وتابع سلطان البهرة: "أحب رسول الله وأهل بيته الكرام وأحب كل ما يحبهم وأسأل الله أن يتقبل منها الخدمة اليسيرة.. ويبارك لكم الرئيس في الفترة الرئاسية الجديدة وأن ينعم علي مصر وأهل مصر بنعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ الأمة الإسلامية من كل سوء وبلاء.. وأشكر كل من ساهم في أعمال تطوير مسجد السيدة زينب.. وأشكر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لجهودها فى إنارة بيوت الله".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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