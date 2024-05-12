الرئيس السيسى لسلطان البهرة: مشاركتكم فى تطوير مساجد وأضرحة آل البيت مقدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 09:32 صباحاً - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الترحيب بسلطان البهرة والوفد المرافق له، قائلا: "أهلا وسهلا.. السلام عليكم ورحمة الله اسمح لي في البداية أوجه لك كل التحية والتقدير والشكر.. ده يمكن دى المناسبة الثالثة خلال فترة قليلة جدا بفضل الله.. نفتتح تطوير الأضرحة سابقا كان ضريح الإمام الحسين ثم السيدة نفسية ثم السيدة زينب".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره: "مشاركتكم ومساهمتكم مقدرة ولها دلالة كبيرة أوى على حب أهل البيت والبذل من أجلهم".