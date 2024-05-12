سويلم يتابع أعمال تطهير المصارف الزراعية إستعداداً لفترة أقصى الإحتياجات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 10:28 صباحاً - الدكتور سويلم :صيانة وتطهير شبكات المصارف الزراعية بأطوال ٢٢ ألف كيلومتر لضمان كفاءة التشغيل بها والحفاظ على قطاعاتها الهيدروليكية

- مرور دورى لمسئولي الصرف بالمحافظات - خاصة خلال فترة أقصى الإحتياجات - للإطمئنان على موقف المناسيب وحالة الجسور وتشغيل محطات الرفع بالتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء

- نهو إحلال وتجديد سحارة مصرف حجازه بقنا ، وقرب نهو عملية تأهيل سحارة مصرف نجع حمادى بقنا ، وإحلال سحارة وصلة حاجر إدفو بأسوان

- العمل على إنشاء بربخ مصرف بلبيس بالشرقية ، وتدعيم سحارة مصب مصرف كومير بالأقصر

- توسيع وتعمـيق للمصارف في زمام ١٢ ألف فدان خلال العام المالى الحالي ، وتجريف مصرف بحر البقر الرئيسي بطول ٣٠٠ كيلومتر لزيادة قدرته الاستيعابية

- تنفيذ أعمال حوائط ساندة لعدد من المصارف ، وإحلال وتجديد كبارى على عدد من المصارف الأخرى

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً مع السيد المهندس/ محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، لإستعراض أعمال الهيئة فى تطهير المصارف الزراعية إستعداداً لفترة أقصى الإحتياجات ، وموقف مشروعات إحلال وصيانة المنشآت المائية على المصارف الزراعية .

وصرح الدكتور سويلم أن هيئة الصرف تقوم بصيانة شبكات المصارف الزراعية العمومية وتطهيرها من الحشائش لضمان كفاءة التشغيل بها والحفاظ على قطاعاتها الهيدروليكية ، بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة علي هذه المصارف .

وأوضح سيادته أن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير عدد ٤٤٤٤ مصرف بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ٢٢ ألف كيلومتر - يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً - ، مشيراً لأهمية تطهير المصارف الزراعية لتمكين القطاع المائى من إمرار التصرفات المائية لمياه الصرف الزراعى التي يتم إستقبالها مع الأراضى الزراعية ، بالتزامن مع قيام مسئولي إدارات الصرف بمختلف المحافظات بالمرور الدورى - خاصة خلال فترة أقصى الإحتياجات - على كافة المصارف الزراعية للإطمئنان على موقف المناسيب وحالة الجسور ، وموقف تشغيل محطات الرفع على المصارف الزراعية بالتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان عدم حدوث أي إزدحامات مائية .

وأضاف الدكتور سويلم أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية الواقعة على المصارف الزراعية بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر ، حيث تم نهو عملية إحلال وتجديد سحارة ك ٢.٦٥٠ على مصرف حجازه بمحافظة قنا بتكلفة تتجاوز ٢٧ مليون جنيه ، كما أوشكت عملية تأهيل وتدعيم سحارة ك ١٧.٢٠٠ على مصرف نجع حمادى بمحافظة قنا على الإنتهاء بنسبة تنفيذ ٩٦% بتكلفة تتجاوز ١٧ مليون جنيه ، وعملية إحلال وتجديد سحارة وصلة حاجر إدفو بمحافظة أسوان بنسبة تنفيذ ٩٠% بتكلفة تتجاوز ٧ مليون جنيه .

كما يجرى تنفيذ عملية إنشاء بربخ مصرف بلبيس بمحافظة الشرقية بطول ١٠٠ متر بنسبة تنفيذ ٥٠% وبتكلفة تتجاوز ٩٠ مليون جنيه ، وتنفيذ عملية تدعيم سحارة مصب مصرف كومير بمحافظة الأقصر بنسبة تنفيذ ٤٢% وبتكلفة تتجاوز ٢٩ مليون جنيه .

كما تم خلال العام المالى الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ أعمال إنشاء وتوسيع وتعمـيق للمصارف العامة المكشـوفة في زمام قدره ١٢ ألف فدان ، وتنفيذ عملية تجريف مصرف بحر البقر الرئيسي بطول ٣٠٠ كيلومتر بإستخدام عدد (٢) شفاط بخلاف المعدات المعاونة من حفارات وصنادل لزيادة القدرة الاستيعابية للمصرف ، مع تنفيذ أعمال حوائط ساندة لعدد من المصارف مثل ( زهرة والحامول وكفر الحمايدة ونديبة بمحافظة البحيرة - البطس بمحافظة الفيوم ) ، وإحلال وتجديد كبارى على عدد من المصارف مثل ( الصالحية و راجح وشديد بمحافظة الشرقية - الطويل القبلي وكفر الروك والهوابر والاتربي بمحافظة الدقهلية - بورسعيد والقوايطة بمحافظة بورسعيد - المحسمة بمحافظة الاسماعيلية - نشرت وقلين وجنابية القاصد ونمرة ٤ ونمرة ٨ بمحافظة كفر الشيخ - الرويسات بمحافظة الاسكندرية - فرهاش وجبارس بمحافظة البحيرة - القاطع بمحافظة قنا - العرب بمحافظة سوهاج ) .