نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة حركة القطارات بين محطتي الحمام والرويسات في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن استئناف حركة المسير القطارات بين محطتي "الحمام والرويسات" على خط "محرم بك - مرسى مطروح"، اعتبارًا من يوم غد الأحد، وذلك بعد انتهاء الأعمال الهندسية ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع تحت خطوط السكك الحديدية.

وكانت الهيئة قد أجرت تعديلات على حركة القطارات بشكل سابق، حيث قصرت جميع القطارات القادمة من محرم بك إلى مرسى مطروح بمحطة الحمام، وقامت بتعديل مواعيد قطار رقم 656 ركاب "محرم بك - الضبعة" وقطار رقم 657 ركاب "مرسى مطروح - محرم بك"، بالإضافة إلى قصر القطارات المتجهة من مرسى مطروح إلى محرم بك بمحطة العُميد، وتعديل مواعيد قطاري رقم 648 و655 ركاب "محرم بك - الضبعة" بمحطة الحمام.