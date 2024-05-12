نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية بمحافظة الجيزة عبر التليجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت صفحات الغش أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي بمحافظة الجيزة بعد بدء لجنة الامتحان،وقام الأدمن بصفحات الغش الالكتروني، باستقبال صور الامتحانات من الطلاب داخل اللجان الامتحانية، ثم توعد للطلاب بإجراء حل الامتحان ونزول الإجابات.

ومن جهتها، تتخذ المديريات التعليمية الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، كما تحقق وزارة التربية والتعليم فيما تم تداوله للتأكد من صحته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة حال تطابق الأسئلة المتداولة مع الامتحان الحقيقى.