نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيئة تواصل جهودها للانتهاء من تسليم مشروعات إدارة المخلفات بالمحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن تسليم المحطة الوسيطة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية، ضمن منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمدينة. وذلك بهدف دعم البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان المحطة تقع على مساحة ٧٦٠٠ متر مربع، لاستيعاب ٥٥٠ طن يوميا بدل من ٢٣٠ طن يوميا قبل توسعة المحطة،وتحتوي علي سور خرساني بكامل محيط المحطة ورامب خرساني وبلاطات خرسانية بمساحة ٤٠٠٠ متر مسطح، وثلاثة بناكر خرسانية بسعة ٣٧٨ طن يوميا، بالإضافة لغرفة للأمن والميزان والإدارة والمخزن والمصلي، مع بوابة دخول وخروج رئيسية للمحطة و١٢ عمود كهربائي وشبكة صرف رئيسية وخزان للصرف وميضة خارجية، ومنظومة للحريق وميزان بسكول.

ولفتت وزيرة البيئة أن تسليم تلك المحطة يأتى في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.