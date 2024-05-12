نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في جولتها الثالثة.. لجنة مزاولة المهنة تلتقي مهندسي 5 محافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



واصلت لجنة مزاولة المهنة، برئاسة الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة العامة للمهندسين، جولاتها في المحافظات، لعرض مقترح لائحة مزاولة المهنة الجديدة على جموع المهندسين وتلقِّي مقترحاتهم عليها.



عقدت اللجنة لقاءً موسَّعًا مع مهندسي بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد.. وكان اللقاء بمقر نادي المهندسين بأسيوط، بحضورالمهندس سامي تُرك- منسق لجنة مزاولة المهنة، والمهندس ماير جرجس- مقرر لجنة مزاولة المهنة، والمهندس وليد فؤاد- عضو لجنة مزاولة المهنة، والمهندس الهيثم عبدالحميد- رئيس نقابة أسيوط، والمهندس حسام الزغاوي- رئيس نقابة سوهاج، وقيادات نقابات محافظات شمال الصعيد الخمسة.



من جانبه، عبَّر الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد، عن سعادته بوجوده مع مهندسي محافظات شمال الصعيد، ورحَّب بمهندسي بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد، موجهًا الشكر للمهندس الهيثم عبد الحميد- رئيس نقابة أسيوط، على الدعوة الكريمة لاستقبال الزملاء المهندسين، كما وجَّه الشكر لأساتذة كليات الهندسة الذين حرصوا على المشاركة في مناقشة مقترح اللائحة، موجهًا الشكر لكل مَن شارك في إعداد مقترح اللائحة، مشيرًا إلى أنه كان هناك مقترح لائحة منذ عام 1994، ولكن تلك اللائحة لم تخرج إلى النور، وأخيرًا تم تشكيل لجنة متخصصة قامت بإعداد هذا المقترح.



وقال وكيل نقابة المهندسين: "نحرص بشدة على التواصل مع كل مهندسي مصر، ومعرفة رأيهم في مقترح اللائحة، ولهذا طرحنا المقترح، وتلقينا تعليقات وآراء عدد كبير من المهندسين، كما عقدنا ورشة عمل في النقابة العامة، وقسَّمنا مقترح اللائحة لعدة أبواب، وتخصصت كل مجموعة من المهندسين بدراسة باب من أبواب مقترح اللائحة، وأثمرت ورشة العمل مقترحات مهمة، ولم نكتفِ بذلك، فقسَّمنا محافظات مصر إلى 5 مناطق، وقررنا الالتقاء المباشر بمهندسي كل محافظات مصر، وعقدنا لقاء أول مع مهندسي القاهرة والمحافظات المحيطة بها، كما عقدنا لقاء ثانيًا مع مهندسي الإسكندرية ومطروح والبحيرة، واليوم نلتقي مع مهندسي شمال الصعيد: بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد، وسنلتقي خلال الأيام القادمة مع مهندسي جنوب الصعيد، وسنعقد لقاء خامسًا مع مهندسي الدقهلية ومحافظات الدلتا".



وأضاف: "نرحب بآراء جموع المهندسين، ونستجيب لها، وبناءً على مقترحات المهندسين تم إلغاء باب كامل في مقترح اللائحة، وهو باب أخلاق المهنة، وذلك لوجود كود كامل لأخلاق المهنة".



وأوضح "البدوي" أن مسئولي النقابة يعملون في جميع الملفات النقابية، وهدفنا أن نحقق إنجازات يشعر بها كل مهندس.



وفي كلمته المقتضبة، رحَّب المهندس الهيثم عبد الحميد- رئيس نقابة أسيوط، بجميع الحضور، مشيرًا إلى أهمية موضوع مقترح اللائحة، مؤكدًا أنه سيعمل على انضباط ممارسة المهنة.



من جانبه، قال المهندس حسام الزغاوي- رئيس نقابة المهندسين الفرعية بسوهاج: "منذ طرح موضوع مقترح اللائحة للنقاش وإبداء الآراء والمقترحات، عقدنا أكثر من لقاء في نقابة سوهاج مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية، وخلصنا إلى بعض النقاط التي قمنا بصياغتها، ونعرضها اليوم للنقاش مع جموع الزملاء".



من جانبه، استعرض المهندس سامي تُرك، شرحًا مختصرًا لبنود اللائحة وآليات تفعيلها، وأوضح أن اللائحة تتكون من 9 أبواب تشمل تعاريف وأهدافًا، والشُّعب الهندسية وتخصصاتها وإجراءات القيد، ومجالات ممارسة المهنة، ومسئولية المهندس، وفئات العضوية الهندسية، والأحكام الانتقالية، والتدريب والتأهيل والتقييم، وأحكام وضوابط ممارسة المهنة، وأحكام وضوابط تقدير الأتعاب، وأحكام وضوابط العقوبات وتطبيق الضبطية القضائية.



وأشار "تُرك" إلى أن مقترح اللائحة يشمل 100 إجراء، ما بين قواعد وإجراءات ترقِّي المهندسين، وأحكام ممارسة المهنة، والحد الأدنى لتقدير الأتعاب، ودور النقابات الفرعية في ذلك.



ونوَّه المهندس ماير جرجس- مقرر لجنة مزاولة المهنة، أن ما قدَّمه المهندس سامي تُرك، ما هو إلا إجراءات أولية لتفعيل اللائحة، وذلك بعد استكمال كل الملاحظات والمقترحات التي نجمعها من خلال الجولات التي نقوم بها في كافة النقابات الفرعية وورش العمل.. وأشار إلى أن مقترح إعداد اللائحة ليس وليد الأيام أو السنين القليلة الماضية، بل كان هناك مسودة لائحة منذ عشرات السنين، وما نقوم به هو محاولة للاجتهاد لنضيف مقترحات وملاحظات جميع الزملاء، للخروج بأفضل منتج.



من جهته، أشار المهندس وليد فؤاد- عضو لجنة مزاولة المهنة، إلى أن مشروع اللائحة هو نتاج جهد مجالس سابقة على مدار أعوام مضت، ومع التطور الكبير الذي تشهده مهنة الهندسة، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات المدمَجة، كالهندسة الطبية، والميكاترونكس، كان لزامًا علينا تفعيل مشروع اللائحة والإضافة إليه بما يخدم ارتقاء المهنة والحفاظ عليها، موضحًا أن اللائحة التي نناقشها هي مرحلة أولى، واصفًا تلك المرحلة بأنها المرحلة الأسهل، ليأتي بعد ذلك تحويل اللائحة إلى "ميكنة"، ثم تطوير السجل الهندسي، وغيرها الكثير، بعد التوافق لإصدار اللائحة.



وعلى مدى عدة ساعات، دارت مناقشات موسَّعة حول عدد من القضايا المتعلقة بممارسة المهنة، وعلى رأسها تدريب الخريجين الجُدد، ووضع المراكز الاستشارية بالجامعات، واستيعاب التخصصات الهندسية الجديدة، ومدى انطباق لائحة ممارسة المهنة على مهندسي الجهاز الإداري للدولة، وتم إبداء الآراء والمقترحات بشأنها، وقام الحضور بتسليم ملاحظاتهم مكتوبة للَّجنة لدراستها، وعمل التعديلات اللازمة على ضوئها.

IMG-20240512-WA0022

IMG-20240512-WA0020

IMG-20240512-WA0021