نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المهندسين يلتقي الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



التقى المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، بالدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ لبحث حل مشكلات بعض النقابات الفرعية الخاصة بالإسكان الاجتماعي، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور المهندس ناصر رضوان خالد- الأستاذ بمركز بحوث الإسكان والبناء، وعضو مجلس شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة، والمهندس محمد سعد عسران- عضو مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية بالنقابة العامة، والمهندس طاهر يوسف- عضو مجلس النقابة الفرعية بالأقصر.

خلال اللقاء، أكد نقيب المهندسين ضرورة تضافر الجهود بين نقابة المهندسين وصندوق الإسكان الاجتماعي لحل المشكلات العالقة للإسكان الاجتماعي في بعض النقابات الفرعية.

ومن جانبها أبدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد الاستعداد للتعاون وتذليل كافة العوائق أمام المهندسين، من أجل الوصول لتسوية تلك المشكلات.

كما ناقش نقيب المهندسين خلال الاجتماع بحث سبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وأسفر اللقاء عن الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين النقابة وصندوق الإسكان الاجتماعي بما يخدم الصالح العام، ويحقق مصالح المهندسين.

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