شكرى يبحث مع وزيرة خارجية سلوفينيا سبل وقف الحرب الدائرة على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 12:31 مساءً - استقبل وزير الخارجية سامح شكري في قصر التحرير وسط العاصمة، الأحد، وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه على منصة إكس.

أكد السفير أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية عقد جلسة مباحثات ثنائية مغلقة مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون، مشيرا إلى وجود رؤية واضحة لتعزيز العلاقات الثنائية ودفع أوجه التعاون المشترك، موضحا أن المباحثات جرى خلالها التشاور والتنسيق لوقف الحرب الدائرة ضد قطاع غزة.