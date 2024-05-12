الاحتلال يحاصر النازحين بمراكز الإيواء التابعة للأونروا فى مخيم جباليا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 12:32 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: أن جيش الاحتلال يحاصر النازحين داخل مراكز الإيواء التابعة لوكالة أونروا في مخيم جباليا.

ويتوعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، باجتياح كامل لمدينة رفح الفلسطينية، التي تعد آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة، 7 أكتوبر الماضي، ويطلب من المواطنين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها "مناطق آمنة".

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.