وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسي لافتتاحه مسجد السيدة زينب بعد التطوير

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أحمد جودة - القاهرة - قام وزير الأوقاف أ. د /محمد مختار جمعة بتوجيه الشكر للرئيس السيسي لافتتاحه مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة بعد التطوير وما يوليه من عناية لعمارة بيوت الله عز وجل.

وقال: باسمي وباسم جميع العاملين بوزارة الأوقاف أتوجه بخالص الشكر والتقدير لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تشريفه لافتتاح مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) صباح اليوم الأحد 12/ 5/ 2024م بعد إعادة تطويره تطويرًا شاملا ودقيقًا غير مسبوق ليصبح المسجد صرحًا إسلاميًّا عظيمًا في فن العمارة الإسلامية، ويقف مع ما تم من عمارة بيوت الله (عز وجل) في مصر شاهدا على أعظم عصر في عمارة المساجد بمصرنا العزيزة.

وكما أكد الرئيس في كلمته خلال الافتتاح أن هذه ثالث مناسبة خلال فترة قصيرة يتم فيها افتتاح تطوير مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، وقد سبق أن تم تطوير مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ثم مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها).

كما يطيب لي أن نشكره على عنايته ببيوت الله (عز وجل) وتشييدها وتطويرها بما يليق بحقها وبجمهوريتنا الجديدة، حيث أعلن سيادته في كلمته اليوم عن خطة كبيرة جدًا لتطوير مساجد آل البيت ومساجد الصحابة الكرام (رضوان الله عليهم جميعًا) والصالحين وسائر المساجد الكبرى والأثرية، بدءا بمسجد الرفاعي والسلطان حسن ومسجد المواردي ومساجد أخرى كثيرة وصولا إلى القلعة ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ، فجزاه الله عن عمارة بيوت الله (عز وجل) خير الجزاء.