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محافظ الجيزة: تطوير ورصف طرق ٦ اكتوبر بأبو النمرس والمطبعة بالطالبية

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أحمد جودة - القاهرة - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الإنتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين مشددًا علي المتابعة الدورية للشركات المسند اليها الأعمال. 
وتابع محافظ الجيزة نسب التنفيذ في أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق ٦ اكتوبر بشبرامنت نطاق مركز ومدينة أبو النمرس بطول نحو ٢ كم والذي يعد احد الطرق الحيوية بالمركز ضمن خطة رصف ورفع كفاءة عددًا من الطرق. 
واطلع محافظ الجيزة علي خطة  تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع الفريق محمد علي فهمي المتفرع من المجزر الالي بحي الهرم  . 
بالإضافة إلى تنفيذ الطبقة السطحية بشارع المطبعة بين شارعي الهرم والملك فيصل نطاق حي الطالبية وتنفيذ الطبقة السطحية للرصف بشارع عمرو بن العاص ( المطبعة فيصل ) مؤكدًا أن الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق المحيطة والواقعة اسفل محور عمرو بن العاص. 
كما اطلع المحافظ على خطه رصف الطبقة السطحية لطريق البراجيل بالمنيرة الغربية اسفل محور ٢٦ يوليو الجديد بالتعاون مع الجهات المعنية في اطار النهضة التنموية الكبيرة التي يشهدها القطاع بالكامل.
وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال للإنتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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