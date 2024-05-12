أكاديمية البحث العلمي تحصل على شهادة الأيزو 9001 في إدارة الموارد البشرية

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أحمد جودة - القاهرة - تمكنت إدارة الموارد البشرية في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من تحقيق إنجاز مهم بعد حصولها على شهادة الأيزو 9001-2015 في تطبيق نظام الجودة وفقًا للمعايير العالمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الأكاديمية لرفع كفاءة الأعمال وتحسين جودة المخرجات.

أشارت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى أهمية هذا الإنجاز وتأثيره على أداء الأكاديمية.

أكدت أن حصول الإدارة المركزية للموارد البشرية على شهادة الجودة العالمية يعد نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

تعتبر شهادة الأيزو 9001-2015 واحدة من الشهادات المرموقة في مجال إدارة الجودة، حيث تمنح للجهات التي تلتزم بتطبيق نظام إدارة يتوافق مع المعايير العالمية في الجودة، وتتضمن هذه الشهادة تأكيد تلبية احتياجات المستفيدين بفعالية، ومراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات، وتطوير آلية الأعمال بشكل مستمر.

من جانبه، أوضح الأستاذ محمد عبدالله سلامة، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، أن قطاع الموارد البشرية يلعب دورًا حيويًا في الأكاديمية، حيث يقدم خدماته لعدد كبير من الموظفين على مستوى الأكاديمية. ويعمل القطاع على تطوير وإدارة الموظفين وضمان توفير القوى العاملة المؤهلة والكفءة.

تهدف هذه الشهادة إلى وضع أكاديمية البحث العلمي ضمن صفوف المؤسسات العالمية، حيث تتبنى أحدث الأساليب الإدارية والتكنولوجية في الإدارة وتأهيل العنصر البشري على أعلى المستويات. وتعكس هذه الخطوة التزام الأكاديمية بتحسين أدائها المؤسسي وتلبية احتياجات المستفيدين من خلال توفير خدمات ممتازة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

تعد الحصول على شهادة الأيزو 9001-2015 في إدارة الموارد البشرية إنجازًا مهمًا لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. وتعزز هذه الشهادة سمعة الأكاديمية وتعكس التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية. توضح هذه الشهادة أن الأكاديمية تلتزم بمعايير الجودة وتسعى جاهدة لتحقيق التميز في إدارة الموارد البشرية.

تعمل إدارة الموارد البشرية كعمود فقري للأكاديمية، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق أهدافها وتطويرها المستدام. وتوفر الإدارة المركزية للموارد البشرية خدماتها لعدد كبير من الموظفين في الأكاديمية، مما يعكس أهمية القطاع في دعم وتعزيز أنشطة الأكاديمية.

تهدف هذه الشهادة إلى تحسين أداء الأكاديمية وتمكينها من تحقيق رؤية مصر 2030. حيث يساهم قطاع الموارد البشرية في تطوير وإدارة الموظفين بشكل فعال، وتوجيههم نحو الأداء المتميز، مما يسهم في تعزيز الجودة والابتكار في الأعمال البحثية والتكنولوجية التي تقوم بها الأكاديمية.

تؤكد هذه الخطوة التزام أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتحقيق التميز وتحسين أدائها المؤسسي. وتعكس رؤية الأكاديمية في تقديم خدمات متميزة وتلبية احتياجات المستفيدين. وسيساهم هذا الإنجاز في تعزيز سمعة الأكاديمية وتحقيق نموها المستدام في المستقبل.

وبهذا الصدد، أعربت إدارة الموارد البشرية عن سعادتها وفخرها بالحصول على شهادة الأيزو 9001-2015، وأعربت عن التزامها المستمر بتحسين الجودة وتطوير أنشطتها لتحقيق أعلى مستويات الأداء والرضا للمستفيدين.