وزارة العمل : ندوة للتوعية حول الحد الادنى للأجور وتطبيقه فى المنشآت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 01:28 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، من خلال إدارة الرعاية بالاشتراك مع مكتب العمل المنيا الجديدة ، ندوة توعية حول الحد الأدنى للاجور ، للعاملين بمصنع دلتاتكستايل للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية ، بحضور 24 من أعضاء اللجنة النقابية والإداريين بالمصنع ، وتناولت الفعاليات شرح عدة موضوعات منها مفهوم الاجر ، والحد الأدنى للاجور ، وكيفية التطبيق ، وآليات الاستثناءات ، طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية المنفذة له ، فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية وأجهزتها التابعة لنشر التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات والتعريف بالمفاهيم التى شملها القانون ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال ، لزيادة الإنتاجية وتشجيع الإستثمار ..

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرها للوزارة ،أن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والحقوق والواجبات ، بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة بالمحافظات ، وتعزيز علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال بما يزيد من الإنتاجية ودفع الإقتصاد القومى ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، وأضافت مدير المديرية أنه ألقى المحاصرات الدكتور جمعه صلاح مدير إدارة الرعاية والخدمات العمالية ، ومحمود صفوت مدير مكتب عمل المنيا الجديدة ، كما جرى الرد على جميع الاستفسارات بشان موضوعات الندوة ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل .