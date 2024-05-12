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وزارة العمل : تكريم عمال ”نهضة مصر ” وندوة للتوعية حول الحقوق...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 01:28 مساءً - إحتفلت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية بعيد العمال بشركة نهضة مصر ، وتكريم العمال بالشركة التي جرى ترشيحهم من قبل الشركة لما بذلوه من جهد وعطاء و إتقان و إخلاص في العمل، و تأدية عملهم على أكمل وجه غير مقصرين فيه، تقديراً و عرفاناً من المديرية بأهمية رفع الروح المعنوية لجميع العاملين بالشركة، بحضور قيادات و العاملين بالشركة ، وأيضاً تنظيم ندوة توعوية للعاملين المشاركين حول الحقوق والواجبات فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وذلك فى إطار إهتمام المديرية وأجهزتها التابعة بأهمية عمليات التوعية فى تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، من العمال وأصحاب الاعمال بما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية ودفع الإقتصاد القومى بالتنسيق والتعاون مع شركات القطاع الخاص والجهات التنفيذية بالمحافظة ..

واوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تاتى فى إطار إحتفال الدولة المصرية بعيد العمال ، وكذلك توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بضرورة تكثيف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى كفلها القانون لحماية العمال وأصحاب الأعمال وتعزيز علاقات العمل المتوازنة بين الطرفين ، بما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وتشجيع الإستثمار ، وأضاف وكيل المديرية ، ان الفعاليات تضمنت تكريم العامل عاشور عيد رزق كمثال للأخلاق والأمانة يحتذي به ، وذلك لعثوره علي مبلغ مالي كبير (6000 دولار ) وتسليمه واعادته لصاحبه ، بحضور اللواء أحمد شريف رئيس مجلس الإدارة للشركة ، وفتحي عبد اللطيف نقيب عمال الاسكندرية ، وألقى وكيل المديرية كلمة أكد خلالها على دور العمال الهام في تنمية المجتمعات والتي تعتمد على الأيدي العاملة فهم أساس بناء وتعمير المجتمع، و بناة وطن مزدهر ورسم مستقبل مشرق، كما اكد على دور مديرية العمل لرعاية وحماية القوى العاملة ، والقي الندوة فائزة محمود مدير منطقة عمل غرب ، وسامح ملاك مدير مجمع تفتيش غرب ..

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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