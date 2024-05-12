وزارة العمل : تكريم عمال ”نهضة مصر ” وندوة للتوعية حول الحقوق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 01:28 مساءً - إحتفلت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية بعيد العمال بشركة نهضة مصر ، وتكريم العمال بالشركة التي جرى ترشيحهم من قبل الشركة لما بذلوه من جهد وعطاء و إتقان و إخلاص في العمل، و تأدية عملهم على أكمل وجه غير مقصرين فيه، تقديراً و عرفاناً من المديرية بأهمية رفع الروح المعنوية لجميع العاملين بالشركة، بحضور قيادات و العاملين بالشركة ، وأيضاً تنظيم ندوة توعوية للعاملين المشاركين حول الحقوق والواجبات فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وذلك فى إطار إهتمام المديرية وأجهزتها التابعة بأهمية عمليات التوعية فى تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، من العمال وأصحاب الاعمال بما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية ودفع الإقتصاد القومى بالتنسيق والتعاون مع شركات القطاع الخاص والجهات التنفيذية بالمحافظة ..

واوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تاتى فى إطار إحتفال الدولة المصرية بعيد العمال ، وكذلك توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بضرورة تكثيف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى كفلها القانون لحماية العمال وأصحاب الأعمال وتعزيز علاقات العمل المتوازنة بين الطرفين ، بما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وتشجيع الإستثمار ، وأضاف وكيل المديرية ، ان الفعاليات تضمنت تكريم العامل عاشور عيد رزق كمثال للأخلاق والأمانة يحتذي به ، وذلك لعثوره علي مبلغ مالي كبير (6000 دولار ) وتسليمه واعادته لصاحبه ، بحضور اللواء أحمد شريف رئيس مجلس الإدارة للشركة ، وفتحي عبد اللطيف نقيب عمال الاسكندرية ، وألقى وكيل المديرية كلمة أكد خلالها على دور العمال الهام في تنمية المجتمعات والتي تعتمد على الأيدي العاملة فهم أساس بناء وتعمير المجتمع، و بناة وطن مزدهر ورسم مستقبل مشرق، كما اكد على دور مديرية العمل لرعاية وحماية القوى العاملة ، والقي الندوة فائزة محمود مدير منطقة عمل غرب ، وسامح ملاك مدير مجمع تفتيش غرب ..