وزارة العمل : دورات مجانية على المشغولات البدوية لفتيات جنوب سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 01:28 مساءً - أعلنت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، عن بدء فعاليات الدورة التدريبية المجانية الجديدة ، على مهنة المشغولات البدوية والتي تهدف إلى المحافظة على التراث السيناوى المتميز ، وذلك بالوحدة المتنقلة بسانت كاترين ،لعدد 8 متدربات من بدو مدينة سانت كاترين ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات ، ضمن جهود المديرية المكثفة لتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى للشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة ، والحفاظ على المهن التراثية وإستحداث مهن جديدة تتماشى مع المتغيرات العالمية التي طرأت على سوق العمل ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ..

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء فى تقريرها للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالاهتمام بتدريب المرأة وتمكينها إقتصادياً ، وتأهيلها لدخول سوق العمل على المهن التي يتطلبها ، أو بدء مشروع صغير يساهم في تحسين مستويات المعيشة وتحقيق مزيد من التنمية ، وتكثيف الدورات التدريبية المجانية للشباب لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل ، وأضافت مدير المديرية أنه يجرى التسجيل للحصول على الدورات التي توفرها المديرية لأبناء محافظة جنوب سيناء لمن هم في سن 18 إلى سن 45 سنة ، والمقدمة مجاناً ، كما يتم تسليم زى التدريب للمتدربين، ويحصل الخريجين على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في القطاع الخاص ، أو بدء مشروع صغير ومساعدتهم في ذلك ، كما يتم التدريب على أيدي مدربين مؤهلين تم اختبارهم في وزارة العمل .

ومن الجدير بالذكر ، أن وزارة العمل أطلقت وحدة التدريب المتنقلة بمدينة سانت كاترين، لخدمة المرأة البدوية وتدريبها على المشغولات اليدوية والبدوية ، والتي يستفيد منها سيدات مدينة سانت كاترين لمساعدتها على العمل، وخدمة أسرتها واشراكها في عملية التنمية التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تحت إشراف محمد الزغبي مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية ..