أخبار مصرية

وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 02:25 مساءً - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

☆ د. فاطمة أحمد عابد علي، عميدًا لكلية التمريض جامعة القاهرة.

☆ د. محمود محمد عبدالصبور المغربي، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية.

☆ د. هاني سعيد عبدالمنعم محمد، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة طنطا.

☆ د. حمدي أحمد عبداللطيف الغندور، عميدًا لكلية الهندسة جامعة دمياط.

☆ د. وليد محمد عفيفي محمد، عميدًا لكلية التجارة جامعة كفر الشيخ.

☆ د. عبدالله محمد مناع الطحاوي، عميدًا لكلية التربية الرياضية "بنين" جامعة الزقازيق.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا