وزير الخارجية: لن نكتفى بالتحدّث وسنتخذ إجراءات عملية تضمن تنفيذ ما نطالب به

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 02:26 مساءً - قال سامح شكري وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية سلوفينيا: "لن نكتفي بالتحدّث وسنتخذ إجراءات عملية تضمن تنفيذ ما نطالب به".

ثمن سامح شكري وزير الخارجية، مواقف سلوفينيا إزاء القضايا في المنطقة العربية خاصة القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على غزة، متابعا: "اتخذت سلوفينيا مواقف مبدئية متسقة مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية وكانت من الدول التي طالبت بشكل مبكر بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين ودخول المساعدات ورفض قضية التهجير للشعب الفلسطيني عن أرضة وتتخذ هذه المواقف سواء في إطار عضوية الاتحاد الأوروبي أو عضويتها في مجلس الأمن.