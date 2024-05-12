ضبط 2 من العناصر الإجرامية فى الإسكندرية وأسيوط بحوزتهم مخدرات بـ 2,850 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 02:26 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (الأسكندرية ، أسيوط) قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى :-

ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ، وبحوزته (16,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط ، وبحوزته (3,5 كيلو جرام لمخدر الآيس ، الشابو – فرد خرطوش – عدد من الطلقات – ميزان حساس).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,850 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .