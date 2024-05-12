نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قضية "ضحية كلب البيتبول".. ابرز تطورات محاكمة زوج الإعلامية أميرة شنب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحددت جلسة المحكمة جنح النقض يوم الأحد، الموافق 26 مايو الحالي، للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من زوج الإعلامية أميرة شنب. يتعلق الأمر بالحكم الصادر بحبسه لمدة 6 أشهر في الواقعة المعروفة بـ "ضحية كلب البيتبول".

تعود الواقعة إلى وفاة جار زوج الإعلامية، وهو مدير أحد البنوك، بعد تعرضه لعضة من كلب المتهم داخل منزلهم بمدينة الشيخ زايد.

وقد سبق لمحكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر أن قضت بتخفيف عقوبة حبس زوج الإعلامية أميرة شنب من 3 سنوات إلى 6 أشهر في قضية اتهامه بالتسبب، عن طريق الإهمال، في وفاة محمد محب الماوى، جارهما.

تعود الواقعة إلى نحو شهرين من دخوله العناية المركزة بسبب مضاعفات ناتجة عن عقره من قِبَل كلب المتهم.

علاوة على ذلك، قد حُكم على زوج "شنب" بالحبس لمدة 3 سنوات من قبل محكمة أول درجة، بينما تمت معاقبة مديرة المنزل بالحبس لمدة عامين.

في تاريخ 11 إبريل الماضي، توفى محمد محب الماوى نتيجة جرح تهتك في الساعد والكوع الأيمن وقطع بالأوتار.

رغم المحاولات الجراحية العديدة لإنقاذه، فشلت وتوفي بعد مرور شهرين من الحادث.

وصرحت إيمان عبدالمحسن، زوجة المجني عليه، بأنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من ابنها في يوم الحادث، حيث أخبرها عن عضة كلب الجيران لوالده في مدخل العقار الذي يقيمون فيه. تم نقله إلى مستشفى خاص، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية وتلقي جرعة من مصل تطعيم عقر الكلب.

بعدها، تم نقله إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة، حيث تلقى الجرعة الثانية من المصل. واستمرت محاولات إنقاذه من خلال التدخلات الجراحية حتى توفي بعد شهرين من وقوع الحادثة.