نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدم اصطحاب الهاتف.. أبرز تحذيرات “التعليم” لطلاب النقل والشهادة الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية، من عدم اصطحاب الهاتف المحمول والسماعات، والساعات الإلكترونية أو أي وسيلة من وسائل الغش نهائيًا للطلاب والملاحظين.

أكدت وزارة التربية والتعليم، بأن هذا يُعد جريمة تؤدى إلى إحالة الطالب للتحقيق وتحريز الجهاز المستعمل في الغش وإلغاء الامتحان للطالب.

ونبهت وزارة التربية والتعليم على الطلاب بضرورة الإجابات بالقلم الجاف الأزرق فقط والقلم الرصاص خاص بالرسومات والرسم البياني فقط مع عدم استعمال المزيل أو الأقلام الملونة مع عدم كتابة أية معلومات تخص الطالب داخل كراسة الإجابة أو الاستهزاء بالامتحان أو المصححين كي لا تحول ورقته للجنة خاصة للتصحيح.

واعتمدت المديريات التعليمية جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024، وفقًا للخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الحالي 2024، وجاءت كالتالي:

- الامتحانات خلال الفترة من 8 مايو إلى 23 مايو 2024

-طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو.

- طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله، فسيكون موعد امتحاناتهم في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو.

-طلاب الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله، فسيكون موعد امتحاناتهم من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.

- امتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله ستكون في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.

- امتحانات النقل الإعدادي المهني وما يعادله، فستكون من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو.

-امتحانات النقل للتعليم الفني ستكون من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 21 مايو، وللتعليم الثانوي العام من الأحد 12 مايو إلى الخميس 23 مايو.

-امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من يوم الخميس 16 مايو إلى الأربعاء 22 مايو.