وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

جاءت التعيينات على النحو التالي:



☆ د. فاطمة أحمد عابد علي، عميدًا لكلية التمريض جامعة القاهرة.

☆ د. محمود محمد عبدالصبور المغربي، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية.

☆ د. هاني سعيد عبدالمنعم محمد، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة طنطا.

☆ د. حمدي أحمد عبداللطيف الغندور، عميدًا لكلية الهندسة جامعة دمياط.

☆ د. وليد محمد عفيفي محمد، عميدًا لكلية التجارة جامعة كفر الشيخ.

☆ د. عبدالله محمد مناع الطحاوي، عميدًا لكلية التربية الرياضية "بنين" جامعة الزقازيق.