نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للحاصلين على الإعدادية.. تفاصيل التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 (الشروط والأوراق المطلوبة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الحاصلون على الشهادة الإعدادية عن أفضل مدارس يمكن لهم الالتحاق بها وترتبط بسوق العمل، خاصة المدارس الفنية، وذلك مع إعلان وزارة الداخلية صباح اليوم الأحد عن قبول دفعة جديدة من معاوني الأمن، والتي تعد الدفعة الثامنة من معهد معاوني الأمن، حيث تكون مدة الدراسة في المعهد 18 شهرًا فقط (سنة ونصف)، ويحصل المقبول في المعهد على راتب ثابت طول فترة الدراسة.



مَن هو معاون الأمن؟

هي فئة جديدة تم استحداثها بقرار من رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي والمجلس الأعلى للشرطة، فئة جديدة من الشباب والشابات، بديلة لأمناء الشرطة والدرجة الأولى ومندوب الشرطة، والتقديم بالشهادة الإعدادية فقط، حتى لو كان خريج كلية، ودون مجموع، وغير مسموح بالمجندين بالقوات المسلحة أو الملحقين بالخدمة في الشرطة التقديم في المعهد إلا بعد انتهاء فترة تجنيدهم، ومدة الدراسة 18 شهرا أي ما يعادل سنة ونصف السنة، ومتاح لهم جميع التخصصات والإدارة والقطاعات الشرطية، وفي آخر 6 شهور يختار الدارس التخصص.

مواعيد التقديم



أعلنت الداخلية أن التقديم للالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة (الإنترنت) «moi.gov.eg» (خدمات معاون الأمن)، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 مايو الجاري، حتى يوم الخميس الموافق 27 يونيو المقبل.

مواعيد الاختبارات



وتقرر بدء إجراء اختبارات القبول من يوم 25 مايو الجاري؛ وذلك بمقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب.

1- معهد معاوني الأمن بطرة، بمحافظات القاهرة، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، دمياط.



2- معهد معاوني الأمن بالبحيرة (مدخل مدينة وادى النطرون، بمحافظات الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، مطروح، الغربية)، وخارج الجمهورية.



3- معهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حى الكوثر)، بمحافظات أسيوط، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، الأقصر.

4- معهد معاوني الأمن بـ6 أكتوبر، طريق الواحات، بمحافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا.

كيفية التسجيل إلكترونيًا

- الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت.

- اختيار أيقونة خدمات معهد معاوني الأمن.

- فتح الأيقونة والضغط على كلمة استمرار.

- اختيار وسيلة للدفع الإلكتروني للتسجيل.

- تسجيل البيانات الشخصية.

- التوجه لمعهد معاونى الأمن التابع لمحافظتك لسحب كراسة التقديم.

- أداء الاختبارات المقررة من وزارة الداخلية.



شروط التقديم

1- أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

2- ألا تقل السن عن 19 عامًا ولا تزيد على 25 عامًا في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن.

3- أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار «ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره».

5- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبى نهائى، ما لم تمضِ على صدوره أربع سنوات على الأقل.

6- أن يستوفى شروط اللياقة الصحية، التي يحددها المجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة.

7- أن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الداخلية وذلك قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار «الهيئة».

8- ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم بالنسبة «للذكور»، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث.

9- ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأي جهات الدولة الأخرى.

10- وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

كيفية التقديم

التقديم للالتحاق من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg/ (خدمات معاوني الأمن).

المزايا الممنوحة للمتقدمين:

- تحمل الدولة لنفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد، فيما يحصل الطالب بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، ويحق له الاستفادة من النظام العلاجى المجانى، وفقًا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.

- يتم التقديم للالتحاق من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (خدمات معاونى الأمن)، بينما تُسحب كراسات الالتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، وهى معهد معاوني الأمن بطرة «ذكور» بمحافظات (القاهرة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية السويس، بورسعيد) ومعهد معاونى الأمن بالبحيرة مدخل مدينة وادي النطرون «ذكور» بمحافظات (البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، مطروح، الغربية، خارج الجمهورية) ومعهد معاونى الأمن بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات «ذكور» بمحافظات (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا) ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حى الكوثر «ذكور») بمحافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر).