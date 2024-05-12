أخبار مصرية

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع محور ناهيا بولاق في كرداسة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع محور ناهيا بولاق في كرداسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية سيرا على الأقدام لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع محور ناهيا بولاق بمركز كرداسة موجها بتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لتسريع وتيرة عمل مشروع المحور المروري الجديد.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، أعمال تحويل خط مياة ١٠٠٠ المتعارض مع أعمال المحور المروري الجديد مشددا بسرعة الأنتهاء من أعمال تحويل الخط وفقا للجدول الزمني المحدد.

كما تفقد نائب المحافظ قرى المعتمدية وناهيا ومدينة كرداسة لمتابعة الحالة العامة للنظافة والأشغالات بداخل القري
مشددا برفع مستوى النظافة وتكثيف ورديات عمال النظافة لرفع القمامة أول بأول.

وأختتم الشهابي جولته الميدانية بتفقد المركز التكنولوحي بمدينة كرداسة لمتابعة انتظام العمل في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد.
وأكد نائب محافظ الجيزة، على تذليل العقبات أول بأول وتبسيط الاجراءات علي المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

رافق نائب المحافظ اللواء خالد عصر رئيس مركز كرداسة ومسؤولي شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة والشركات المنفذة للأعمال

FB_IMG_1715519610446
FB_IMG_1715519610446
FB_IMG_1715519612475
FB_IMG_1715519612475
FB_IMG_1715519606146
FB_IMG_1715519606146
FB_IMG_1715519608421
FB_IMG_1715519608421
FB_IMG_1715519601431
FB_IMG_1715519601431
FB_IMG_1715519603407
FB_IMG_1715519603407
FB_IMG_1715519596188
FB_IMG_1715519596188
FB_IMG_1715519599337
FB_IMG_1715519599337
FB_IMG_1715519590221
FB_IMG_1715519590221
FB_IMG_1715519593831
FB_IMG_1715519593831
FB_IMG_1715519586064
FB_IMG_1715519586064
FB_IMG_1715519588025
FB_IMG_1715519588025
FB_IMG_1715519581928
FB_IMG_1715519581928
FB_IMG_1715519584119
FB_IMG_1715519584119
FB_IMG_1715519577492
FB_IMG_1715519577492
FB_IMG_1715519579819
FB_IMG_1715519579819
FB_IMG_1715519572118
FB_IMG_1715519572118
FB_IMG_1715519574013
FB_IMG_1715519574013
FB_IMG_1715519568229
FB_IMG_1715519568229
FB_IMG_1715519570124
FB_IMG_1715519570124
FB_IMG_1715519562145
FB_IMG_1715519562145
FB_IMG_1715519566069
FB_IMG_1715519566069
FB_IMG_1715519560235
FB_IMG_1715519560235
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا