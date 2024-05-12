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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع محور ناهيا بولاق في كرداسة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية سيرا على الأقدام لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع محور ناهيا بولاق بمركز كرداسة موجها بتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لتسريع وتيرة عمل مشروع المحور المروري الجديد.
كما تابع نائب محافظ الجيزة، أعمال تحويل خط مياة ١٠٠٠ المتعارض مع أعمال المحور المروري الجديد مشددا بسرعة الأنتهاء من أعمال تحويل الخط وفقا للجدول الزمني المحدد.
كما تفقد نائب المحافظ قرى المعتمدية وناهيا ومدينة كرداسة لمتابعة الحالة العامة للنظافة والأشغالات بداخل القري
مشددا برفع مستوى النظافة وتكثيف ورديات عمال النظافة لرفع القمامة أول بأول.
وأختتم الشهابي جولته الميدانية بتفقد المركز التكنولوحي بمدينة كرداسة لمتابعة انتظام العمل في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد.
وأكد نائب محافظ الجيزة، على تذليل العقبات أول بأول وتبسيط الاجراءات علي المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
رافق نائب المحافظ اللواء خالد عصر رئيس مركز كرداسة ومسؤولي شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة والشركات المنفذة للأعمال