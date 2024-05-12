أخبار مصرية

نتنياهو: سنقوم بكل ما يلزم لهزيمة حماس وإعادة المحتجزين من قطاع غزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 05:26 مساءً - قال رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو، إننا سنقوم بكل ما يلزم لهزيمة حماس وإعادة المحتجزين من قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

 

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق معبر رفح البري عبر الحدود مع مصر، بعد احتلاله من الجانب الفلسطيني، ما أدى إلى توقف حركة المسافرين، خصوصًا المرضى والجرحى، ودخول المساعدات الإنسانية، أو نقل المساعدات المتكدسة إلى أهالي القطاع في المناطق الجنوبية والشمالية، ما يُنذر بمجاعة وخطر حقيقي على حياة المرضى.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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