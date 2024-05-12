نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يتابع امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، بتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بمدرسة هضبة الأهرام الرسمية المميزة للغات التابعة لإدارة الهرم التعليمية "فترة ثانية"؛ وذلك فى إطار متابعته المستمرة لتنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات، جاء ذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وتفقد الوزير لجان امتحان الصف السادس الابتدائي أثناء امتحان مادة المهارات المهنية،كما تفقد لجان امتحانات الصف الثانى الإعدادى أثناء تأدية الطلاب مادة الجبر والإحصاء.

واطمأن الوزير من الطلاب على مستوى الامتحانات ووضوح الأسئلة، وعدم مواجهتهم أى مشكلات أثناء تأدية الامتحان.

وأكد الوزير حرص الوزارة على انضباط سير العملية التعليمية، مضيفا أن الهدف الأساسى هو تحقيق صالح الطلاب، كما أكد على أن كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الوزارة بالنسبة لسير الامتحانات تركز على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات صفوف النقل بالمدرسة "فترة ثانية" يبلغ ٥٥٤ طالبا وطالبة بمرحلتى الابتدائية والإعدادية بصفوف النقل.