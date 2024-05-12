نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب الحجز لعدد 75 وحدة سكنية في مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نقابة الصحفيين عن فتح باب الحجز لعدد 75 وحدة سكنية فى مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر، بأسبقية سداد مبلغ 150 ألف جنيه، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 13 مايو الجارى، ولمدة أسبوع على أن يكون آخر موعد للسداد 20 مايو 2024م.

وأعلنت النقابة عن منح الزملاء القدامى من حاجزى الوحدات السكنية مهلة أخيرة لمدة عشرة أيام اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 13 مايو 2024م، حتى الخميس الموافق 23 مايو 2024م، وذلك لاستكمال مبلغ المائة ألف جنيه مقدم حجز الوحدات.