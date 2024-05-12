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فتح باب الحجز لعدد 75 وحدة سكنية في مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نقابة الصحفيين عن فتح باب الحجز لعدد 75 وحدة سكنية فى مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر، بأسبقية سداد مبلغ 150 ألف جنيه، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 13 مايو الجارى، ولمدة أسبوع على أن يكون آخر موعد للسداد 20 مايو 2024م. 

وأعلنت النقابة عن منح الزملاء القدامى من حاجزى الوحدات السكنية مهلة أخيرة لمدة                   عشرة أيام اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 13 مايو 2024م، حتى الخميس الموافق 23 مايو 2024م، وذلك لاستكمال مبلغ المائة ألف جنيه مقدم حجز الوحدات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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