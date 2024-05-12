حماس تثمن إعلان مصر الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 07:29 مساءً - ثمنت حركة حماس، إعلان مصر اعتزامها الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من جمهورية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في قضية الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وقالت الحركة في بيان، إنها تثمن أيضاً "إدانة مصر لانتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق أبناء شعبنا العزّل، ودعوتها لإلزام الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لإدخال المساعدات، ووقف كافة الإجراءات التي قد تؤدي لقتل المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على إعادة فتح معبر رفح".

ودعت حركة حماس "الدول العربية والإسلامية وكافة الدول حول العالم إلى اتخاذ خطواتٍ مماثلة في دعم القضية الفلسطينية، بالانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني المجرم، وإلى قطع أي علاقة معه، وعزله دولياً، والسعي لمحاسبته وقادته الإرهابيين على جرائمهم الممنهجة بحق أطفالنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة".