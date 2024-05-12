القبض على شخص بالمنوفية استولى على حساب مواطن بفيس بوك وطلب تحويل مبالغ مالية من أصدقائه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 08:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال الجرائم الإلكترونية المستحدثة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، لقيامه بالإستيلاء على الحساب الشخصى الخاص بأحد المواطنين على موقع "الفيس بوك"، وإنتحال صفته وطلب تحويل مبالغ مالية من أصدقائه عبر أحد التطبيقات.

وعُثر بحوزته على هاتف محمول، بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد إرتكابه الواقعة، أيضاً إرتكابه واقعتين بذات الأسلوب.

وأقر بمزاولته ذلك النشاط الإجرامى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين لتحقيق أرباح مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.