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رفع 215 حالة إشغال وتعدي بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية في العمرانية بالجيزة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع 215 حالة إشغال وتعدي بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية في العمرانية بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام حي العمرانية التابع لمحافظة  الجيزة، تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بشارع عدوي سليم، وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتوفير سبل الراحة للمواطنين أثناء السير.

وذلك بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ  الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحال والمقاهي والكافيهات المخالفة والتي تقوم بإشغال الطريق العام واستغلال أرصفة المشاه.


وأسفرت الحملة عن رفع نحو 215 حالة إشغال بالكافيهات والمحال المخالفة بالشوارع، وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع والسيولة المرورية اللازمة.

كما تم إيداع المضبوطات بمخزن الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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