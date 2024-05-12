أحمد جودة - القاهرة - الوزارة تكشف حقيقة زيادة نصيب الفرد في بطاقة التموين 2024 شهر يونيو

انتشرت معلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي تفيد بزيادة قيمة الدعم المخصص لكل فرد في البطاقات التموينية لشهر يونيو لعام 2024. وفقًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تم تحديد مقدار الدعم التمويني لشهر يونيو، كما تم الإعلان عن تاريخ توزيع السلع التموينية لذلك الشهر. يستفيد من هذا النظام نحو 21 مليون بطاقة تموينية تصرف السلع بشكل دوري. يمكنكم الاطلاع على تفاصيل نصيب الفرد من الدعم التمويني لشهر يونيو 2024 ومواعيد التوزيع من خلال متابعة هذا المقال.

زيادة نصيب الفرد من الدعم التمويني لشهر يونيو 2024



أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لم يصدر أي قرار جديد يتعلق بتغيير قيمة الدعم المقرر لكل فرد في البطاقة التموينية لشهر يونيو 2024. وعليه، سيتم توزيع السلع التموينية لشهر مايو بمبلغ 50 جنيهًا لكل فرد، حيث يمكن صرف زجاجة زيت سعة 800 مللي وكيلوغرام من السكر المعبأ. هذا ينطبق على الفرد الرابع والخامس في البطاقة التموينية، حيث يحصل الفرد الخامس على 25 جنيهًا فقط شهريًا.

مواعيد توزيع الدعم التمويني لشهر يونيو 2024



تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوزيع السلع التموينية في يوم محدد من كل شهر. من المقرر أن يبدأ توزيع الدعم التمويني لشهر يونيو اعتبارًا من الأول من يونيو ويستمر طوال الشهر.

حول الأخبار المتداولة بشأن صرف التموين بقيمة 150 جنيهًا



ظهرت العديد من الأخبار غير الدقيقة التي تشير إلى صرف 150 جنيهًا لكل فرد في البطاقة التموينية، وهو ما نفته الوزارة جملةً وتفصيلًا. وأكدت الوزارة أن قيمة الدعم لكل فرد لن تتجاوز 50 جنيهًا، وذلك وفقًا للقرارات الرئاسية المعمول بها.