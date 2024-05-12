أحمد جودة - القاهرة - إعفاء هذه الفئات من دفع فواتير الكهرباء 2024.. ما هي شروط الإعفاء

إعفاء هذه الفئات من دفع فواتير الكهرباء 2024.. ما هي شروط الإعفاء.. تبذل الحكومة المصرية جهودًا للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين ذوي الدخل المنخفض، وذلك بإصدار مبادرة تقضي بإعفاء فئات معينة من تكاليف فواتير الكهرباء. هذا الإجراء يأتي كجزء من استراتيجية الحكومة لدعم الفئات الأقل حظًا في المجتمع، خصوصًا في ظل الصعوبات الاقتصادية العالمية والزيادة الكبيرة في الأسعار، بهدف مساعدتهم على مواجهة تحديات الحياة اليومية.

الفئات المقترح إعفاؤها



- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون دخلًا محدودًا.

- الأسر التي تعتمد على معاش تكافل وكرامة كمصدر دخل.

- الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترعاهم وزارة التضامن الاجتماعي.

- المرضى الذين يعتمدون على أجهزة كهربائية في علاجهم، مثل مرضى الكلى الذين يحتاجون إلى أجهزة غسيل الكلى.

- الأطفال بلا أولياء أمور والذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

شروط الإعفاء



- يجب أن لا يزيد دخل الفرد أو الأسرة عن الحد الأدنى المحدد.

- يجب أن لا يتخطى استهلاك الكهرباء الشهري للأسرة حدًا محددًا.

- يتوجب على المستفيدين من الإعفاء تقديم الوثائق اللازمة التي تبرهن على دخلهم ووضعهم الاجتماعي، مثل شهادة الراتب أو الهوية الشخصية.

يُذكر أن هذه المعلومات لا تزال قيد النقاش في مجلس النواب ولم يتم اعتمادها بعد كقرارات نهائية.