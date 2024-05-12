أحمد جودة - القاهرة - هل يوجد اختلاف في مواعيد العيد بالدول العربية هذا العام؟.. موعد عيد الأضحى بالدول العربية

هل يوجد اختلاف في مواعيد العيد بالدول العربية هذا العام؟.. موعد عيد الأضحى بالدول العربية.. يُعد عيد الأضحى من المناسبات الدينية البارزة لدى المسلمين، حيث يتم الاحتفال بأداء مناسك الحج وذبح الأضاحي. يأتي عيد الأضحى في اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو اليوم الذي يلي يوم الوقوف بعرفات. وفقًا لإعلانات معهد البحوث الفلكية، فإن اليوم السابع من يونيو لعام 2024 يُمثل بداية شهر ذي الحجة، وبناءً عليه، يكون يوم الوقوف بعرفات في مصر هو الخامس عشر من يونيو، وعليه يُصبح يوم السادس عشر من يونيو هو اليوم الأول لعيد الأضحى في مصر.

هل يوجد اختلاف في مواعيد العيد بالدول العربية هذا العام؟.. موعد عيد الأضحى بالدول العربية

مواعيد عيد الأضحى المبارك في الدول العربية

تتشابه تواريخ عيد الأضحى في العديد من الدول العربية، ولكن قد تظهر بعض الاختلافات الطفيفة في التوقيت بناءً على رؤية الهلال. في السعودية، تُشير التوقعات الفلكية إلى أن عيد الأضحى سيكون في السادس عشر من يونيو، مع الإشارة إلى أن الإجازة ستبدأ قبل هذا التاريخ وفقًا للإعلان الرسمي الذي سيصدر قريبًا. أما في الأردن، فمن المتوقع أن يكون يوم الوقوف بعرفات هو الخامس عشر من يونيو، وبالتالي يكون السادس عشر من يونيو هو اليوم الأول لعيد الأضحى.

اختلاف موعد العيد بين الدول

وقد أكدت دار الإفتاء أنه قد توجد اختلافات في مواعيد عيد الأضحى بين الدول العربية والإسلامية، حيث يعتمد تحديد التاريخ على رؤية هلال شهر ذي الحجة، وحتى الآن لم يُعلن عن أي اختلافات في التواريخ المتوقعة لهذا العام."