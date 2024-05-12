أرسنال يعود لصدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على مانشستر يونايتد.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 09:32 مساءً - فاز فريق أرسنال الإنجليزى على نظيره مانشستر يونايتد، بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023 – 2024.

أحرز لياندرو تروسارد هدف الفوز في شباك مانشستر يونايتد بالدقيقة 20 من اللقاء.



تشكيل مانشستر يونايتد

حارس المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دالوت – كاسيميرو - جوني إيفانز - آرون وان بيساكا.

خط الوسط: أمرابط – ماينو – ديالو.

خط الهجوم: ماكتومناي - هويلاند - جارناتشو.

تشكيل أرسنال

حارس المرمى: رايا.

خط الدفاع: بن وايت - جابرييل ماجالايس - ويليام ساليبا - تاكيهيرو تومياسو.

خط الوسط: بارتي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - تروسارد.

مان يونايتد ضد ارسنال

ويمتلك أرسنال 86 نقطة خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز ليأتى في الصدارة متفوقا على مانشستر سيتى الوصيف برصيد 85 مع مباراة أقل للأخير، بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد، في المركز الثامن بجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 54 نقطة.

وفشل مانشستر يونايتد في العودة إلى نغمة الانتصارات فى البطولة، التي غابت عنه فى آخر جولتين، حيث حقق فوزا وحيدا على شيفيلد يونايتد، متذيل الترتيب الذي تأكد هبوطه للدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، في مبارياته السبع الأخيرة في البطولة، مقابل 4 تعادلات وخسارتين.

وواصل أرسنال سلسلة انتصاراته وتحقيق فوزه الخامس على التوالي، لتعزيز آماله فى المنافسة على اللقب مع مانشستر سيتى.