بعد تطويره وافتتاحه اليوم.. قناة الحياة تذيع أول صلاة عشاء من مسجد السيدة زينب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 09:32 مساءً - تذيع شبكة تليفزيون الحياة، الليلة، أول صلاة عشاء، من مسجد السيدة زينب، بعد تطويره وافتتاحه اليوم، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أكد على وجود خطة للدولة المصرية، لإعادة إعمار مساجد آل البيت والصحابة.

ويؤم المصلين في صلاة العشاء، الشيخ أحمد تميم المراغي، وعقب صلاة العشاء، تذاع ندوة، عن فضل إعمار المساجد، يحاضر فيها: الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور محمد عزت، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، والمبتهل عبد الرحمن الأسواني، وتقديم الدكتور حسن مدني.

الجدير بالذكر، أن شبكة تليفزيون الحياة، كانت تذيع صلاة التراويح، في شهر رمضان المبارك، من مسجد الحسين، وقد ساهم ذلك، في تصدر الشبكة، لمواقع التواصل الاجتماعي، طيلة شهر رمضان.