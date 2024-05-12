“البلشي”: استعادة روح الصحف القومية تبدأ من تعيين الصحفيين المؤقتين

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الكاتب الصحفى خالد البلشي نقيب الصحفيين، ضرورة حماية المؤسسات الصحفية القومية من الشيخوخة موضحا أن هذا الأمر لم يتم إلا من خلال تعيين الصحفيين المؤقتين ليتمكنوا من إعطاء كامل طاقتهم لرفعة شأن مؤسساتهم، مطالبا بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم فورا لحين تعيينهم.

أشار "البلشي" إلى أن تعيين الصحفيين المؤقتين ليس عبئا على المؤسسات القومية بل طاقة أمل لأفكار جديدة تساهم فى تجديد نشاط المؤسسات الصحفية القومية مؤكدا أن عدد المؤقتين ليس بالكثير لكن تأثيرهم على استعادة روح المؤسسات القومية أقوى ما نتخيل.

قال النقيب إنه سيستمر بمخاطبة مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة حتى يتم تعيين الصحفيين المؤقتين خاصة بأن إصلاح المؤسسات الصحفية القومية لن يكون إلا من خلال هؤلاء الشباب الذين يحملون على عاتقهم عبء تطوير مؤسساتهم دون حصولهم على أدنى حقوقهم.

جاء ذلك خلال لقاء الكاتب الصحفي خالد البلشى نقيب الصحفيين، صباح اليوم، مع مجموعة من الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية، لمناقشة حقهم فى التعيين بمؤسساتهم التي قضوا فيها أكثر من 14 عامًا مقابل مكافآت لا توفر حياة كريمة لهم.

كان النقيب قد أكد في لقاءات سابقة، حق الصحفيين المؤقتين بالتعيين فى المؤسسات القومية طبقا للدستور حيث إن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة.