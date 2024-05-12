انتهى وقت الكلام وبدأ الفعل.. قصواء الخلالى تشيد بتحرك مصر الرسمى أمام محكمة العدل الدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 10:29 مساءً - قالت الإعلامية قصواء الخلالي إنه يوجد تصاعد دولي تجاه القضية الفلسطينية، كما يوجد تصاعد أيضًا من الموقف المصري تجاه ما يحدث من انتهاكات اسرائيل.

تابعت الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "CBC"، أن الدولة المصرية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع والرئيس السيسي وجه بتكثيف الإجراءات اللازمة للحيلولة دون المزيد من التصعيد.

ونوهت الإعلامية قصواء الخلالي، لخطاب الخارجية المصرية الذي أعلنت فيه اعتزام مصر التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وأشارت الخلالي إلى أن الخارجية المصرية خطابها كان متزنًا، ويؤكد تحرك مصر الفعلي على أرض الواقع معقبة:" انتهى وقت الكلام وبدأ وقت الفعل".