نهضة بركان يتقدم بالهدف الأول فى شباك الزمالك من ركلة جزاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 10:29 مساءً - سجل يوسفا داو لاعب نهضة بركان الهدف الأول لفريقه في شباك الزمالك من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد اللجوء لتقنية الفيديو في الدقيقة 13 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على الملعب البلدى لبركان ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى " زيزو" - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.



بدلاء الزمالك أمام نهضة بركان

محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبد الله " نيمار" و يوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.



تشكيل نهضة بركان ضد الزمالك



حراسة المرمى: يوسف عقبي.

خط الدفاع: يوسفا داو - عادل تحيف - عبد الحق عسال - حمزة الموسوي.

خط الوسط: أيوب خيري - محمد المرابط - ياسين لبحيري.

خط الهجوم: يوسف الفحلي - يوسف المهيري - فاليري باسيني.



مشوار الزمالك فى بطولة الكونفدرالية



افتتح الزمالك مشواره فى الكونفدرالية بتخطى عقبة ارتا سولار بطل جيبوتى بالخسارة ذهاباً بهدفين دون رد ثم الفوز إياباً بأربعة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات وخلاله فاز الفارس الابيض على أبو سليم الليبى بهدف دون رد ثم على سوار الغينى برباعية دون رد ثم على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع بطل أنجولا ثم فاز على أبو سليم الليبى بهدفين مقابل هدف ثم الغيت مباراته مع سوار الغينى ليتأهل لربع نهائى البطولة ويلاقى مودرن فيوتشر وفاز ذهاباً بهدفين مقابل هدف ثم تعادل إياباً بهدف لكل فريق ليتأهل لنصف نهائى البطولة وتعادل سلبياً في مباراة الذهاب أمام دريمز الغانى بالقاهرة ثم حقق الفوز بثلاثية في غانا ليتأهل لنهائى البطولة.