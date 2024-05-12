انت الأن تتابع خبر بالتفاصيل .. جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد في موسم الامتحانات الوزارية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بالتعرف على جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد، وخاصة مع انطلاق مارثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023-2024، حيث أصدرت الشركة القابضة للكهرباء خلال الأيام الماضية بيانًا يتضمن الخطة الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال فترة الامتحانات، مشيرة إلى أن مدة فصل الكهرباء لن تتجاوز الساعتين في كل منطقة بجمهورية مصر العربية.

بالتفاصيل

.. جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد في موسم الامتحانات جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد في موسم الامتحانات أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،

مشيرة إلى أن الخطة الجديدة وتغيير مواعيد قطع الكهرباء في فترة الامتحانات يأتي وفقًا للطلب الوارد من وزارة التربية والتعليم، بشأن عدم تنفيذ خطة تخفيف الأحمال المُعتمدة خلال الأيام الماضية والتي كانت تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب وضمان انتظام سير الامتحانات.مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة في موسم الامتحانات

تم البدء في تنفيذ الخطة الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال فترة الامتحانات منذ الأربعاء الماضي 8 مايو 2024، ومن المقرر أن يستمر العمل بهذه الخطة حتى 20 يوليو المقبل، وقد أوضحت الشركة القابضة للكهرباء أن مدة الفصل لكل منطقة ستكون ساعتين بحد أقصى،

كما أشارت إلى أنه سيتم تقسيم تخفيف الأحمال إلى 6 مجموعات كي لا يتم التخفيف على المحافظة بأكملها في نفس الوقت، ويأتي جدول انقطاع الكهرباء الجديد على النحو التالي:

المجموعة الأولى والثانية:

تبدأ فترة انقطاع الكهرباء من الساعة الرابعة مساءً وحتى السادسة مساءً.

المجموعة الثالثة والرابعة:

تبدأ فترة انقطاع الكهرباء من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة مساءً.

المجموعة الخامسة والسادسة: