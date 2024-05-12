مديرية أوقاف القاهرة: نشكر الرئيس السيسى لرعايته بيوت الله

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 11:26 مساءً - رصد عمرو موسى، مراسل برنامج "فى المساء مع قصواء"، المذاع على قناة سى بى سى، افتتاح مسجد السيدة زينب، بعد ترميمه وتطويره، قائلا: "رأينا فرحة المصريين العارمة بعد افتتاح المسجد، وتوافدوا لزيارة مقام السيدة زينب رضى الله عنها".

والتقى عمرو موسى بالدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، من داخل المسجد، والذى قدم الشكر للرئيس السيسى لرعايته بيوت الله ومساجد آل البيت والمساجد التاريخية، لافتا إلى أن مسجد السيدة زينب مفخرة لكل المصريين.

وأضاف خالد صلاح الدين: لم أرى جمالا مثل هذا المسجد، حيث تم صناعة الأرابيسك من الرخام، وهذا شىء لم يسبق، مشيرا إلى أنه تم تطوير مساجد آل البيت بتوجيه من الرئيس منذ عامين ونصف، وبدأنا بمسجد سيدنا الحسين وأضفنا لمصلى السيدات وتم رفع كفاءة المقصورة والمقام بالكامل، وتم إنشاء ساحة تحاكى ساحة المسجد النبوى.

ولفت خالد صلاح الدين إلى أنه تم رفع كفاء مسجد عمرو بن العاص وهو أكبر مسجد فى الشرق الأوسط، ورفع كفاءته بالكامل، وبعدها تم رفع كفاء مسجد الحاكم بأمر الله، والظاهر بيبرس.