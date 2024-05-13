نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات حالة الطقس اليوم وتحذيرات الأرصاد الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تقريرها لهذا اليوم، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الأجواء المتوقعة لليوم. من المتوقع أن يكون هناك طقس حار نهارًا على أغلب مناطق البلاد، في حين ستكون درجات الحرارة معتدلة على السواحل الشمالية.

أما ليلًا، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة مائلة للبرودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، فيما تكون معتدلة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

يتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة على فترات متفرقة في مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري. وتحذر خرائط الطقس من اضطراب الملاحة البحرية على الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط، ومن سرعة الرياح التي قد تصل إلى 50 إلى 40 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج الذي قد يصل إلى 2 إلى 2.5 متر.

وتحذر الأرصاد الجوية من نشاط الرياح اليوم في مناطق السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد على فترات.

وعلى إثر ذلك، نصحت الأرصاد الجوية المواطنين الذين يعانون من مشاكل في الصدر والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات أثناء التواجد في الشوارع تحسبًا لأي ضرر صحي.

سرعة الرياح

تشهد منطقة القاهرة الكبرى رياحًا نشطة أحيانًا بسرعة تصل إلى 30 كيلومترًا في الساعة، وتكون الأجواء غائمة جزئيًا.

في منطقة جنوب الوجه البحري، تهب رياح نشطة أحيانًا بسرعة تصل إلى 30 كيلومترًا في الساعة، وتكون الأجواء غائمة جزئيًا.

وفي منطقة السواحل الشمالية الغربية، تهب رياح نشطة أحيانًا بسرعة تصل إلى 32 كيلومترًا في الساعة، وتكون الأجواءالطقس غائمة.

أما في منطقة السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على فترات متفرقة، وستكون الرياح نشطة بسرعة تصل إلى 38 كيلومترًا في الساعة، والأجواء ستكون غائمة جزئيًا.

فيما يتعلق بجنوب سيناء، ستشهد الرياح نشاطًا بسرعة 44 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة. وتكون الأجواء مشمسة.

أما في مناطق شمال وجنوب الصعيد، فستكون الرياح نشطة بسرعة 36 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة. وتكون الأجواء مشمسة في فترة النهار.

حالة البحرين

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، ويصل ارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، وتكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويصل ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، وتكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 13 مايو 2024

القاهرة 29 18

6 أكتوبر 29 16

بنها 29 16

دمنهور 29 16

المنصورة 28 17

الزقازيق 29 17

شبين الكوم 29 16

طنطا 28 16

كفر الشيخ 27 16

دمياط 24 17

بورسعيد 24 17

الإسماعيلية 30 18

السويس 29 17

العريش 25 16

رفح 24 15

رأس سدر 31 22

نخل 28 13

كاترين 27 11

الطور 29 19

طابا 29 18

شرم الشيخ 31 22

الإسكندرية 23 16

العلمين الجديدة 24 15

مطروح 24 15

السلوم 23 13

سيوة 29 14

رأس غارب 32 21

الغردقة 32 22

سفاجا 33 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 32 21

حلايب 30 21

أبو رماد 32 20

رأس حدربة 33 20

الفيوم 30 18

بني سويف 30 19

المنيا 30 18

أسيوط 31 17

سوهاج 32 20

قنا 33 22

الأقصر 34 22

أسوان 34 22

الوادي الجديد 32 18

أبو سمبل 35 24