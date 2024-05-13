نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقد مناظرة بين إسلام بحيري وعبدالله رشدي حول مركز "تكوين الفكر العربي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي عمرو أديب عن نيته تنظيم مناظرة بين الباحث إسلام بحيري، أحد الأعضاء المؤسسين لمركز "تكوين الفكر العربي"، والداعية الإسلامي عبدالله رشدي. وتهدف المناظرة إلى مناقشة أفكار المركز التي أثارت الجدل في الآونة الأخيرة.

في حلقة برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر"، أوضح أديب أن عبدالله رشدي أعرب عن رغبته في إجراء مناظرة مع إسلام بحيري بشأن أفكار مركز "تكوين". وجاء ذلك بعد أن أشار البحيري إلى استعداده للحوار معه في الحلقة السابقة من البرنامج.

وأعلن أديب أنه سيعمل على تنظيم هذه الجلسة المناظرة خلال الأيام المقبلة، بهدف تبادل الأفكار والتطلع إلى أفكار جديدة.

وأكد أن الهدف ليس الجدل فحسب، بل هو تحفيز العقل وتجديده وتشجيعه على القراءة.

يُذكر أن مركز "تكوين الفكر العربي" قد واجه دعوات واسعة النطاق لإغلاقه في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى دعوى قضائية تتهم بعض أعضاء مجلس الأمناء بنشر الإلحاد وإثارة الفتنة والفوضى. وانتشر هاشتاج "إغلاق مركز تكوين" بشكل كبير في مصر خلال الفترة الماضية، مع مطالبات بتدخل الأزهر الشريف في القضية.