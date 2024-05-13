نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقوق المطلقات في النفقة والعدة وفقًا لقانون الأحوال الشخصية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد عقد القران والاستعداد لحفل الزفاف، قد تواجه بعض الفتيات مشاكل تؤدي إلى فسخ عقد الزواج والطلاق دون دخول الخلوة أو الدخول اليها، هل للمطلقة في هذه الحالة الحق في النفقة؟ توضح "بوابة دوت الخليج الالكترونية" حقوق هذه السيدات وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.

قانون الأحوال الشخصية ينص على حق جميع المطلقات، باستثناء المطلقة قبل الدخول أو الخلوة بها، في الحصول على نفقة العدة.

مدة نفقة العدة تبلغ على الأقل ستين يومًا ولا تتجاوز سنة ميلادية، وهي أقصى مدة للعدة، إلا إذا كانت المطلقة حامل، حيث يحق لها الحصول على نفقة العدة حتى تضع حملها.

بالإضافة إلى ذلك، تحصل المطلقة على نفقة متعة وتستمر هذه النفقة لمدة لا تقل عن سنتين.

نفقة العدة تسقط بنشوز الزوجة أو وفاتها بعد القضاء بها، وتحدد حسب حالة المادية والاجتماعية للزوج في الوقت الذي يجب فيه الإنفاق على زوجته.

للمطلقة الحامل، فإن عدتها تستمر حتى تضع حملها، وتحسب عدة المطلقة حتى تنتهي من حيضها أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر السن أو اليأس.