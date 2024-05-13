نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الهجرة" تعلن ضوابط الاستفادة من مهلة «مبادرة السيارات» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء، بناء على طلب الوزارة، بإتاحة الفرصة لمدة شهر من تاريخ انتهاء مبادرة سيارات المصريين فى الخارج، لمن سجلوا على التطبيق من المصريين المقيمين بالدول التى يوجد بها معوقات لإتمام عملية تحويل كامل قيمة الوديعة الدولارية، أو ممن تعانى دول إقامتهم من ظروف دولية أو نزاعات بأن يتمكنوا من استكمال باقى إجراءات التحويل، فإنه لا بد من أن يكون المصرى بالخارج قد أتم عملية التسجيل على «تطبيق السيارات» قبل انتهاء موعد المبادرة، وصدر له رقم تسجيل يشتمل على بياناته.

وأضافت الوزيرة أنه فى حالة إقامة المصرى بالخارج من المسجلين على تطبيق السيارات، فى واحدة من الدول المشار إليها، فإنه يتحتم عليه تسجيل شكوى على التطبيق إما عن طريق الخط الساخن أو عبر الإيميل الرسمى على التطبيق، أو بأن يقوم بإرسال الاسم ورقم التسجيل على التطبيق، ورقم الشكوى وبلد الإقامة وعائق التحويل إلى وزارة الهجرة، بأى وسيلة من وسائل التواصل المتاحة، سواء عبر البريد الإلكترونى، أو الصفحة الرسمية للوزارة:



وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستقوم بدورها من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ القانون بتحديد البدائل والحلول المناسبة لكل مصرى بالخارج ممن قاموا بالتسجيل على التطبيق، وواجهتهم عوائق فى التحويل البنكى، كل حالة على حدة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن كل من أثبت جدية وقام بالتسجيل بالمبادرة من خلال التطبيق الإلكترونى الخاص بها، ولم يستكمل إجراءات التحويل لربط الوديعة الدولارية، من حقه الاستفادة من فترة السماح التى أقرها مجلس الوزراء والتى تبدأ من تاريخ انتهاء المبادرة ولمدة شهر، للانتهاء من تلك الإجراءات وسداد كامل القيمة المستحقة قبل انتهاء فترة السماح المحددة للاستفادة من المبادرة.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة لن تألو جهدا فى خدمة المصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم، والعمل على تقديم الخدمات المتكاملة لهم، وهو ما تسعى دائما إلى تنفيذه ضمن استراتيجيتها لربط المصريين بالخارج بالوطن، وتحقيق كل ما يصب فى صالحهم وصالح الوطن.