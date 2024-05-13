في محافظة الجيزة .. بدء توافد طلاب أولى ثانوى على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 مايو 2024 09:32 صباحاً - بدأ طلاب وطالبات صفوف النقل بمحافظة الجيزة فى التوافد على المدارس، لمواصلة أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، إذ يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية، وطلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادتي الهندسة والعلوم، وطلاب الصف الأول الثانوي العام امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية تعمل على مدار اليوم والساعة لرصد وسرعة وحل المشكلات.

وشدد على رؤساء اللجان بعدم السماح بدخول أي طالب اللجان بهاتف محمول، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية في حال حيازة الطالب تليفون محمول، حتى لو لم يستخدم وكان (مُغلقًا).

ووجه بتفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فورًا، منبهًا على مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة مع توفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياة يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات.