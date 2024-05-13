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انتهاء امتحانات صفوف النقل الابتدائي بالقاهرة والجيزة.. واستكمال إعدادي وثانوي

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أحمد جودة - القاهرة - ينتهي طلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، من امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 /2024، بمحافظتين القاهرة والجيزة، اليوم الأثنين، بينما يستكمل طلاب صفوف النقل بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، داخل لجان امتحانية مؤمنة، لليوم الخامس على التوالي.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني


واعتمدت المديريات التعليمية جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024، وفقًا للخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الحالي 2024، وجاءت كالتالى:

- الامتحانات خلال الفترة من 8 مايو إلى 23 مايو 2024
- طلبة وطالبات الصفين الرابع والخامس الابتدائي وما يعادلهما سيؤدون الامتحانات في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الإثنين 13 مايو.

- طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله، فسيكون موعد امتحاناتهم في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الإثنين 13 مايو.
- طلاب الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله، فسيكون موعد امتحاناتهم من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.
- امتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله ستكون في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.

- امتحانات النقل الإعدادي المهني وما يعادله، فستكون من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو.

-امتحانات النقل للتعليم الفني ستكون من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 21 مايو، وللتعليم الثانوي العام من الأحد 12 مايو إلى الخميس 23 مايو.

-امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من يوم الخميس 16 مايو إلى الأربعاء 22 مايو.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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