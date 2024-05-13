نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء امتحانات صفوف النقل الابتدائي بالقاهرة والجيزة.. واستكمال إعدادي وثانوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتهي طلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، من امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 /2024، بمحافظتين القاهرة والجيزة، اليوم الأثنين، بينما يستكمل طلاب صفوف النقل بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، داخل لجان امتحانية مؤمنة، لليوم الخامس على التوالي.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني



واعتمدت المديريات التعليمية جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024، وفقًا للخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الحالي 2024، وجاءت كالتالى:

- الامتحانات خلال الفترة من 8 مايو إلى 23 مايو 2024

- طلبة وطالبات الصفين الرابع والخامس الابتدائي وما يعادلهما سيؤدون الامتحانات في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الإثنين 13 مايو.

- طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله، فسيكون موعد امتحاناتهم في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الإثنين 13 مايو.

- طلاب الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله، فسيكون موعد امتحاناتهم من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.

- امتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله ستكون في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.

- امتحانات النقل الإعدادي المهني وما يعادله، فستكون من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو.

-امتحانات النقل للتعليم الفني ستكون من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 21 مايو، وللتعليم الثانوي العام من الأحد 12 مايو إلى الخميس 23 مايو.

-امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من يوم الخميس 16 مايو إلى الأربعاء 22 مايو.