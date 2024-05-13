"التعليم": تجهيز أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة خلال أيام

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد لجان النظام والمراقبة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطباعة بطاقات أرقام جلوس، طلاب الثانوية العامة، استعدادًا لدخول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2023/2024.

وقالت مصادر، بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم اتاحت الحصول على بطاقات أرقام الجلوس، عبر موقعها الالكتروني الرسمي، كما يتم أرسالها إلى المدارس الثانوي، لتوزيعها على الطلاب، خلال ايام.

وأضافت المصادر، أنه سيتم تحديد اللجان وتوزيع الطلاب عليها، وفقا للشعب الأدبية والعلمية "رياضة وعلوم"، واللغة الأجنبية الثانية.



وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع يوم 10 يونيو المقبل ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.



ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.