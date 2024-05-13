الأرصاد الجوية : طقس حار على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 مايو 2024 10:33 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى طقس حار على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن أعلى درجات حرارة متوقعة اليوم الإثنين، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 29 درجة مئوية، السواحل الشمالية 23 درجة مئوية، وجنوب سيناء 31 درجة مئوية، وشمال الصعيد 30 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 34 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم نشاط رياح على كل الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة بشمال وجنوب الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 22.