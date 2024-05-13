نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقرار درجات الحرارة وتأثير المنخفض الجوي الاوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الأرصاد الجوية اليوم استقرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، مع تأثر قيم الحرارة بامتداد منخفض جوي قادم من جنوب أوروبا.

وفي تقريرها التفصيلي، أشارت الأرصاد إلى انخفاض في درجات الحرارة العظمى والصغرى، نتيجة تأثير كتل هوائية أوروبية معتدلة.

وتوقعت الأرصاد استقرار درجات الحرارة على معظم المحافظات، مع انخفاض قيم الحرارة في شمال البلاد ومدن القناة والقاهرة.

وفيما يلي قيم درجات الحرارة في بعض المحافظات:

- القاهرة: العظمى 29 والصغرى 17

- العاصمة الإدارية: العظمى 28 الصغرى 17

- 6 أكتوبر: العظمى 29 الصغرى 16

- بنها: العظمى 29 الصغرى 17

- دمنهور: العظمى 29 الصغرى 17

- وادي النطرون: العظمى 28 الصغرى 16

- الزقازيق: العظمى 29 الصغرى 17

- شبين الكوم: العظمى 29 الصغرى 16

- الإسماعيلية: العظمى 30 الصغرى 14

- السويس: العظمى 29 الصغرى 15

- الإسكندرية: العظمى 23 الصغرى 15

- مطروح: العظمى 24 الصغرى 15

- العلمين: العظمى 24 الصغرى 15