رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي الرئيس الإقليمي لنوفارتس العالمية للشرق الأوسط وأفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مايو 2024 11:29 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: لدينا شراكة استراتيجية مع نوفارتس.. وأثمرت نجاحات على عدة مستويات ..أبرزها توعية وعلاج أمراض القلب و بناء وتنمية الجدارات للقوى البشرية بمحافظات تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل

رئيس هيئة الرعاية الصحية: التعاون مع نوفارتس خلال المرحلة المقبلة يشمل عدة محاور.. أهمها إنشاء مراكز تميز لأمراض القلب و علاج الأورام والأمراض المناعية .. مد مظلة التوعية والكشف المبكر عن الأمراض .. وتطويع الذكاء الاصطناعي باستخدام البيانات في التشخيص الاستباقي للأمراض

رئيس هيئة الرعاية الصحية: لدينا 6 مليون ملف طبي بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل... ونتطلع لإنشاء مكتبة قومية لأمراض القلب والسرطان والمناعة والأمراض النادرة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: إتاحة الأدلة العلمية والعلاجات المحدثة والمبتكرة والاستخدام الرشيد للأدوية .. وقياس مدى كفاءة الأدوية وفعاليتها ومأمونياتها ضمن سبل التعاون بين الهيئة ونوفارتس

الرئيس التنفيذي لنوفارتس أفريقيا والشرق الأوسط: نثمن التعاون مع هيئة الرعاية الصحية ونقدر دورها في تقديم خدمة صحية متكاملة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة بأعلى معايير الجودة العالية .. ونفخر بحرصكم المستمر على الارتقاء بثقل خبرات أطباء الأسرة

الرئيس التنفيذي لنوفارتس : لمسنا نتائج حقيقية في تحسين المؤشرات الصحية وارتفاع معدلات رضاء المرضى من خلال كافة المبادرات المشتركة مع هيئة الرعاية الصحية وهو ما يدفعنا لمزيد من التعاون الفترة المقبلة

وفد نوفارتس العالمية يبدي سعادته بسرعة الإنجازات التي تتم في الاصلاح الصحي في مصر سواء من جودة المنشآت و جودة الرعاية الصحية و تفعيل المعايير العالمية ومايشملها من استدامة بيئية ومالية ومؤسسية

التقى الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان ، الرئيس الإقليمي لنوفارتس العالمية للشرق الأوسط وأفريقيا لبحث خارطة طريق التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية على أهمية الشراكة الاستراتيجية المتينة مع شركة نوفارتس، والتي أثمرت نجاحات على عدة مستويات لعل أبرزها توعية وعلاج أمراض القلب و بناء وتنمية الجدارات للقوى البشرية بمحافظات تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل

وأوضح رئيس الهيئة أن التعاون مع نوفارتس خلال المرحلة المقبلة يشمل عدة محاور تشمل أهمها إنشاء مراكز تميز لأمراض القلب و علاج الأورام والأمراض المناعية، إضافة إلى مد مظلة التوعية والكشف المبكر عن الأمراض، وتطويع الذكاء الاصطناعي باستخدام البيانات في التشخيص الاستباقي للأمراض.

وأشار رئيس الهيئة إلى وجود أكثر من 6 ملايين ملف طبي في محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، لافتًا إل التطلع لإنشاء مكتبة قومية لأمراض مختلفة، وسوف يتم التعاون في على الأورام والأمراض المناعية واستخدام الأدلة العلمية والخطط العلاجية المحدثة والتوعية الصحية اعتمادًا على التوعية بعوامل الخطورة بأمراض القلب والأمراض النادرة.

لافتًا أن التعاون خلال الفترة المقبلة سيرتكز أيضًا على الاستدامة البيئية وكيفية ترشيد الطاقة والمياه العذبة بالتعاون مع مصنع نوفارتس، وكذلك الاستخدام الأمثل للأدوية وتثقيف ومتابعة المرضى حول برنامج الاستخدام الآمن لأدوية الأورام لقياس مدى كفاءة ومأمونية الأدوية وإتاحة الخدمات للمريض والأدوية المأمونة بالطريقة المثلى

وأضاف: ستشهد المرحلة المقبلة استخدام وسائل حديثة للتدريب وممارسات الرعاية الصحية استنادًا على تفعيل مبادئ الرعاية الصحية ذات القيمة، فضلًا عن الدفع بمراكز تميز ونقاط مضيئة بكل فرع من فروع الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل

من جانبها، أعربت تراسي جودريدج الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتس في افريقيا والشرق الأوسط، عن تقديرها للتعاون المستمر مع هيئة الرعاية الصحية، مؤكدة على أهمية الجهود المشتركة في تقديم خدمات صحية متكاملة بأعلى معايير الجودة، ونقدر دور الهيئة في تقديم خدمة صحية متكاملة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة بأعلى معايير الجودة العالية، ونفخر بحرصكم المستمر على الارتقاء بثقل خبرات أطباء الأسرة.

وأكدت ، لمسنا نتائج حقيقية في تحسين المؤشرات الصحية وارتفاع معدلات رضاء المرضى من خلال كافة المبادرات المشتركة مع هيئة الرعاية الصحية و هو ما يدفعنا لمزيد من التعاون الفترة المقبلة.

فيما أعرب وفد نوفارتس عن سعادته بسرعة الإنجازات التي تتم في الاصلاح الصحي في مصر سواء من جودة المنشآت و جودة الرعاية الصحية و تفعيل المعايير العالمية ومايشملها من استدامة بيئية ومالية ومؤسسية.

وشمل وفد نوفارتس كل من السيدة تراسي جودريج، الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتس في افريقيا والشرق الأوسط، السيد جايديب جادجيل، المدير المالي لشركة نوفارتس آسيا وافريقيا والشرق الاوسط، مسترجيلبيرت ڤيركولچين المدير الإقليمي لتوفير الدواء ودعم الأسواق لشركة نوفارتس في آسيا وافريقيا والشرق الاوسط، ايستير إنج، المدير الاقليمي لتوفير الدواء لشركة نوفارتس في افريقيا و الشرق الاوسط، يو شيمزو، المدير المالي لشركة نوفارتس افريقيا و الشرق الأوسط، انجيلا يانج ‎المدير المالي لشركة نوفارتس مصر، الدكتور محمد صبري ‎مدير قطاع توفير الدواء و دعم الاسواق بشركة نوفارتس مصر، والسيد عمرو أمين مدير العلاقات العامة لشركة نوفارتس مصر، والسيد عبد العزيز أحمد مدير وحده توفير الدواء ودعم الأسواق لأمراض القلب بنوفارتس مصر.

وكان في استقبال الوفد عدد من قيادات هيئة الرعاية الصحية، ضم كل من الدكتور أحمد حماد مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للصيدلة لشؤون الدواء، والدكتورة سالي عبدالرؤؤف، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية،والدكتورة رضوى إمام، مدير إدارة التوعية الصحية والمبادرات، والدكتورة هبة عويضة، مدير إدارة التدريب والتطوير، والدكتورة أسماء سلمان ، مدير إدارة التسويق وتنمية الأعمال، والدكتورة رضوى عبدالعظيم، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.